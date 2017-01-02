بورصة ألمانيا تستهل العام الجديد بتراجع

نزل مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي اليوم الاثنين أول أيام التداول في 2017 وكان سهم “ديالوج” لأشباه الموصلات التي تنتج رقائق تُستخدم في الهواتف الذكية من إنتاج “أبل” و”سامسونغ الكترونكس” من بين أكبر الخاسرين.

ونزل سهم “ديالوج” 2% بعد تقرير نُشر في وقت متأخر من مساء الجمعة أفاد بأن “أبل” ستخفض إنتاج آي فون بنحو 10% في الربع من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 2017.

وهبط مؤشر داكس الألماني 0.4% بعد أن قفز لأعلى مستوى منذ أغسطس آب 2015 في الجلسة السابقة. ونزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2% متراجعا من قرب أعلى مستوى في 13 شهرا الذي سجله يوم الجمعة الماضي.

ونزل مؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.3%.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة نظرا لإغلاق عدة أسواق من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا. (CNBC)

عكس السير