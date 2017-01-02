بينهم ابنه .. مسلح يقتل 12 شخصاً ليلة رأس السنة في البرازيل

اقتحم مسلح حفلا أقامته زوجته السابقة في منزلها بمناسبة ليلة رأس السنة، وقتل 12 شخصا قبل أن ينتحر، في مدينة كامبيناس التابعة لولاية ساو باولو، جنوب شرقي #البرازيل.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة البرازيلية مارتا أوريليا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن المسلح الذي لم تكشف عن هويته اقتحم المنزل وقتل زوجته السابقة، وابنه البالغ من العمر 8 سنوات، و10 آخرين من أسرة زوجته، وجرح ثلاثة آخرين، قبل أن ينتحر.

وأوضحت أوريليا أن أحد المصابين نجا من خلال لجوءه إلى منزل أحد الجيران، مشيرة إلى استمرار الشرطة في التحقيقات، دون مزيد من التفاصيل حول دوافع مرتكب الحادث.

ونقلت شبكة إرم نيوز وفقاً لشبكة (G1) ، عن كريستيانو ماتشادو، جار الزوجة، قوله: “سمعت أصوات في الخارج، في وقت قصير قبل منتصف الليل، غير أنني ظنت أنها أصوات ألعاب نارية، ولدى خروجي للمشاهدة، وجدت شخصا مصابا ملقيا على باب المدخل، طلب مني المساعدة”.

وقالت شرطة ولاية ساو باولو إنها أبلغت بالواقعة الساعة 12:40 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي ، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الجريمة والعنف في البرازيل، فإن حوادث إطلاق النار ليست شائعة.

وتقع مدينة “كامبيناس” التي يعيش فيها أكثر من مليون شخص على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال الغربي من مدينة “ساو باولو”.

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