تركيا : شاب سوري يدعي بأنه يحمل ” قنبلة ” يثير الرعب في مطار أنطاليا ! ( فيديو )

أثار شاب سوري حالة من الفوضى والرعب في مطار مدينة أنطاليا جنوبي تركيا، حينما رفض السماح لرجال الأمن بتفتيش حقائبه زاعماً أن بحوزته قنبلة.

ونقل موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية عن وسائل إعلام تركية قولها، إنه فور وصول الشاب إلى نقطة التفتيش الأولى داخل المطار، صباح الاثنين، حاول منع عناصر الأمن من الاقتراب من أمتعته، وأخبرهم بأنه يحمل قنبلة وصرخ “الله أكبر”.

وقام أمن المطار إثر ذلك بإلقاء القبض عليه وإعلان الطوارئ، وفتح تحقيق بالحادثة، تبين من خلاله أن الشاب “مدمن مخدرات” ويعاني من مشاكل عصبية.

وشهد المطار أزمة وازدحاماً على بواباته ومداخله بسبب الحادثة وما تبعها من إجراءان احترازية.

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