تقرير أمني إسرائيلي : حزب الله مازال التهديد التقليدي الأكثر خطورة

ذكر تقرير لمعهد الدراسات الأمنية الوطني الإسرائيلي، نشر اليوم الاثنين، أن حزب الله اللبناني لديه صواريخ يمكن أن تصل لأي مدى وصواريخ دقيقة التصويب، وطائرات بدون طيار لشن هجمات، وافضل نظم دفاع جوي روسي الصنع .

قال التقرير، الذي قدمه رئيس المعهد الميجور جنرال عموس يادلين للرئيس الإسرائيلي، إن حزب الله يمتلك أيضا وحدات برية تتدريب على غزو البلدات والمدن الإسرائيلية،حسبما ذكرت صحيفة”يديعوت احرونوت” في موقعها الإلكتروني. وأضاف التقرير أن حزب الله مازال التهديد الأكثر خطورة الذي تواجهه إسرائيل من حركة المقاومة الاسلامية /حماس/أو إيران .

واوصى التقرير بتحسين عملية جمع المعلومات الاستخباراتية من جانب إسرائيل لمواصلة خفض نقل الأسلحة المتقدمة إلى حزب الله،وبالتالي خفض احتمالات حدوث تصعيد. غير أن التقرير قال أن احتمال إندلاع صراع مع حماس أعلى مما مع حزب الله أو إيران.

وتابع التقرير أن حماس ربما ارتدعت بعد عملية الجرف الصامد عام 2014 في غزة،ولكنها تواصل تعزيز قوتها.

وفيما يتعلق بإيران ، أشار التقرير إلى أنه بينما يعطى الاتفاق النووي الذي ابرمته إيران مع الدول الست “بريطانيا والمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين”، فرصة على المدى القصير، إلا أن طهران تعزز قدراتها التقليدية.

وذكر التقرير أنه في المدين المتوسط والطويل،سوف تصبح إيران أكثر خطورة وتتمتع بشرعية دولية لتنفيذ برنامج نووي أوسع وغير مقيد. (DPA)

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