تقنية جديدة قد تقضي على الخلايا السرطانية بـ 10 أيام

توصل باحثون من #جامعة_ميشيغان الأميركية إلى تقنية جديدة لقتل الخلايا السرطانية خلال 10 أيام فقط.

الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية “نيتشر ماتريالز” العلمية قالت إن عملية العلاج تتم عن طريق تحفيز الجهاز المناعي للإنسان لمهاجمة الأورام.

ووفقاً لقناة العربية ، تعتمد التقنية الجديدة على استخدام أقراص إلكترونية متناهية الصغر لتدريب الجسم على قتل الخلايا الخبيثة. ومهمتها مساعدة النظام المناعي في الجسم للتعرف على الخلايا السرطانية وكيفية القضاء عليها.

الباحثون أكدوا أن اختبار الأقراص على الفئران تم بنجاح، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أنها لن تطبق على الإنسان خلال الفترة القريبة، نظراً لضرورة إجراء مزيد من التجارب على الحيوان الأكبر حجماً قبل تجربتها على البشر.

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