تنظيم ” داعش ” يتبنى تفجير طرطوس الانتحاري ليلة رأس السنة

تبنى تنظيم “داعش” التفجيرات الانتحارية التي وقعت في مدينة طرطوس، ليلة رأس السنة.

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم، نقلاً عن مصدر أمني : “انغماسيان من الدولة الإسلامية نفذا هجوماً بسترتين ناسفتين يوم أمس على حاجز لقوات النظام في منطقة الكورنيش في طرطوس”.

ويأتي تبني التنظيم لينفي معلومات ناشطين معارضين قالوا إن ما حدث هو “انفجار قنبلة كانت بحوزة عنصر تابع للمخابرات الجوية انفجرت وأدت إلى مقتله ومقتل زميله، واحتراق سيارة كانا يستقلانها في منطقة حارة الجامع”.

وكانت وكالة أنباء النظام “سانا” قالت إن “انتحاريين فجرا نفسيهما بعد منتصف الليلة (السبت / الأحد) على الكورنيش البحري بمدينة طرطوس”.

وزعمت الوكالة أن دورية أمنية أوقفت شخصين اشتبهت فيهما قبل أن يقوما بتفجير نفسيهما بحزامين ناسفين على الكورنيش البحري “ما أدى إلى استشهاد اثنين من عناصر الدورية”.

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