جون ماكين يدعو إلى فرض عقوبات أشد على روسيا

قال السناتور الأمريكي الجمهوري جون مكين الأحد إنه لا يمكن للولايات المتحدة تحسين علاقاتها مع روسيا إلا باتخاذ موقف صارم مع الرئيس فلاديمير بوتين داعيا إلى فرض عقوبات أشد على موسكو.

وفي زيارة ضمن وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لأوكرانيا وجورجيا طمأن مكين البلدين بدعم الولايات المتحدة رغم الثناء الذي وجهه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للرئيس الروسي.

وقال مكين للصحافيين في تفليس عاصمة جورجيا “سوف نحث زملاءنا بقوة على فرض المزيد من العقوبات لها مغزى وقوة على روسيا بسبب هجومها على الولايات المتحدة الأمريكية.”

وأضاف قائلا “أعتقد أنه ينبغي علينا الاستمرار في تحسين علاقاتنا وإدراك أننا إن لم نقف في وجه فلاديمير بوتين فسيواصل عدوانه وينبغي علينا الوقوف في وجهه.”

كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمر يوم الخميس الماضي بطرد 35 دبلوماسيا روسيا وفرض عقوبات على وكالتي مخابرات روسيتين بشأن اختراق مؤسستين سياسيتين أمريكيتين خلال الانتخابات.

وكان مكين دعا في وقت سابق في كييف إلى مواصلة الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

ونقلت الخدمة الصحفية التابعة للرئاسة الأوكرانية عن مكين قوله السبت “أرسل رسالة من الشعب الأمريكي… نحن معكم. معركتكم معركتنا وسننتصر فيها معا.”

وقال “في 2017 سنتغلب على الغزاة ونرسلهم عائدين من حيث أتوا. إلى (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين أنت لن تهزم الشعب الأوكراني أبدا ولن تحرمه من استقلاله وحريته.”

وكان ترامب قد ألمح أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية إلى احتمال انتهاجه سياسات أكثر تهاونا مع موسكو وأشاد مرارا بقيادة بوتين. (REUTERS)

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