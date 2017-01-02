دريد لحام : في سوريا مقاتلون من كل جنسيات الأرض .. و هنا نشعر بعمق الأزمة

تحدث الممثل الموالي للنظام، دريد لحام، عن رؤيته للأوضاع في سورية، حيث وصف الأمر بتداخل الكثير من القوي العالمية ما جعل الأزمة تتفاقم.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، نقلتها صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام : «الوضع صعب للغاية من دون شك وخاصة بعد تداخل القوى من كل العالم، فهناك مقاتلون من كل الجنسيات على الأرض حتى من أميركا وأفغانستان وبريطانيا وفرنسا، وهنا نشعر بعمق الأزمة السورية وصعوبة الأمر».

وعلّق على دور جامعة الدول العربية بالقول : «ليس لها أي دور على الإطلاق ومن الأفضل ألا تكون موجودة”، وأضاف: «لا قيمة لوجودها على أرض الواقع وخاصة أنها زادت من حدة الأزمة السورية ولم تسهم في حلها».

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