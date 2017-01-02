رئيس مجلس الشورى الإيراني : سوريا تمثل الخط الأول لمقاومة الإرهاب و الصهيونية

التقى وزير خارجية بشار الأسد وليد المعلم يوم الأحد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، علي لاريجاني.

وقال لاريجاني للمعلم إن “سوريا تمثل الخط الأول لمقاومة الإرهاب والصهيونية”، مشيداً “بمواقف الحكومة السورية علي صعيد حل الأزمة السورية بالطرق السلمية”.

وأعرب لاريجاني عن تبريكه “للحكومة والجيش و الشعب السوري بمناسبة تحرير مدينة حلب معتبراً إن الإنتصارات التي تحققت تشير إلي صمود الشعب السوري وقوات المقاومة و الجيش السوري والتي ستسفر في النهاية عن هزيمة الإرهاب”.

ولفت إلى “أهمية الحل السياسي القائم علي الحوار السوري السوري معتبراً إن وجود الجماعات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة في سورية يتعارض مع السلام والأمن في سوريا والمنطقة”.

وشدد لاريجاني على “أهمية مفاوضات السلام في سوريا مشيراً إلي أن هذه المفاوضات ستنتهي إلي تعزيز الإستقرار والأمن المستدام في سوريا”.

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