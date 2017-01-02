رغم نفي المؤسسات و الفعاليات المدنية و الإغاثية ذلك .. مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان يزعم وجود عناصر من جبهة النصرة في وادي بردى ( فيديو )

قال “رامي عبد الرحمن” مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عناصر من جبهة فتح الشام (النصرة)، متواجدون في وادي بردى، على الرغم من نفي ذلك من قبل المنظمات والفعاليات المدنية هناك.

وقال عبد الرحمن في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “عناصر جبهة فتح الشام متواجدون في وادي بردى ولكنهم ليسوا الأغلبية ضمن الفصائل المتواجدة في المنطقة”.

وأضاف : “النظام يتخذ من جبهة فتح الشام ذريعة لاستمرار عمليته العسكرية من أجل السيطرة على محطات ضخ المياه ووادي بردى بشكل كامل، ونبع الفيجة الذي يغذي أكثر من 60% من العاصمة دمشق بالمياه، ولا سيطرة كاملة حتى الآن على عين الفيجة”.

وتابع : “دمشق تعيش بدون مياه الفيجة لليوم الحادي عشر على التوالي، والسلطان التركي والقيصر الروسي عندما وقعا اتفاق إطلاق النار قالوا للمعارضة بأن الاتفاق يستنثي مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وأنه يشمل مناطق سيطرة جبهة فتح الشام”.

وكانت الفعاليات والمؤسسات المدنية في وادي بردى أصدرت بياناً أول أمس حول انتهاكات النظام للهدنة، وجاء فيه حول جزئية وجود فتح الشام في المنطقة : “منطقة وادي بردى خالية من أي وجود لتنظيم جبهة فتح الشام وجميع المقاتلين هم من أهالي المنطقة وينضوي معظمهم تحت الكتائب العسكرية التابعة للجيش السوري الحر، والبقية مدنيون حملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم”.

ويوم أمس، قال المستشار القانوني للجيش الحر “أسامة أبو زيد”، ‏إن “خروقات نظام الأسد باستعمال الطائرات والمدفعية والصواريخ واستمرار مهاجمة وادي بردى يجعل الاتفاق آيلاً للإنهيار اذا لم تتوقف الخروقات”.

واستمرت خروقات النظام عبر القصف الجوي والمدفعي، اليوم الاثنين، فيما لم يصدر أي تصريح جديد من الأطراف والفصائل المعارضة التي وافقت على اتفاق الهدنة، حتى لحظة تحرير الخبر (6.35).

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