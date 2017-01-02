رونالدو يمنع ريال مدريد من التعاقد مع أوباميانغ

أفاد تقرير اخباري اسباني أنّ اللاعب الدولي الغابوني بيار إمريك أوباميانغ لا يدخل حالياً ضمن اهتمامات نادي ريال مدريد، وذلك بسبب النجم الأول للفريق الملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية أنّ “ريال مدريد، لا يفكر في التعاقد مع أوباميانغ في الوقت الراهن على الأقل، لعدة أسباب تمنعه من ضم المهاجم الغابوني”.

و أوضحت ذات الصحيفة أنّ السبب الأبرز في عدم التفكير في مهاجم نادي بوروسيا دورتموند ” هو كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الملكي، الذي أصبح يتمركز كثيراً في مركز المهاجم الصريح، خاصة بعد أن تقدم به العمر، واقترب من الوصول لعامه الـ32 “.

وأشارت “أوكي دياريو ” إلى أن “إدارة ريال مدريد، ترى أن وصول أوباميانغ للفريق في الوقت الحالي، سوف يشكل خطراً كبيراً على النجم البرتغالي، وهو ما لا يريده النادي الإسباني”.

ولفتت صحيفة إيلاف نقلاً عن الصحيفة الإسبانية أنه بالإضافة إلى وضعية رونالدو فإنّ “ريال مدريد يملك مهاجمين بالفريق، هما الفرنسي كريم بنزيمة المحمي من مواطنه زيدان مدرب الفريق، ولا يمكن المساس به كمهاجم أول للفريق. كما أن النادي الملكي، يمتلك المهاجم الشاب ألفارو موراتا، الذي يثبت نفسه يوما بعد يوم”.

الجدير بالذكر أنّ بيار ايمريك أوباميانغ كان قد صرح في العديد من المناسبات أنه يتمنى الانضمام مستقبلاً لنادي ريال مدريد تنفيذاً لوعد قدمه لجده.

عكس السير