سياسي كردي : ما زال الأسد رئيساً لسوريا .. و سأسميه بكل احترام ” سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد “

قال سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكودي، أنه يحترم بشار الأسد، واصفاً إياه بـ “سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد”.

وقال عبد الحميد درويش، في تصريحات نقلتها وكالة “باسنيوز” الكردية، يوم الأحد : “لازال الأسد رئيساً لسوريا، وسأسميّه بكلّ احترام سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد”.

وتابع : “زارني السيد محافظ الحسكة، ضيفاً عزيزاً، واستقبلناه في قاعة الدكتور نورالدين ظاظا وأحضرنا له مأدبة غداء”.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن محافظ النظام في الحسكة، زار برفقة وفد رفيع، مكتب الحزب المذكور في القامشلي، مع عدد كبير من عناصر الأمن السوري الذين طوقوا المكان خلال الزيارة.

وقال درويش إن “على المجلس الوطني الكردي الآن أن يقرر تجميد عضويته في الائتلاف المعارض، لأن الأخير لا يعترف بحقوق الشعب الكردي، وموقف النظام أفضل من موقف الائتلاف”.

وأضاف : “رفضنا الذهاب إلى حميميم تحت عباءة PYD، ولو أتخذ موقفاً إيجابيا كنّا سنذهب دون المجلس الوطني .. موقف المجلس كان خاطئاً، سيكلف الكرد كثيراً، وسنخرج من المولد بلا حمص، ولقاء حميميم لم ينجح، والدليل عودتهم في نفس اليوم”.

وتابع : “لحزبنا رأي، نحن نطالب بالحكم الذاتي، وأريد أن يسمع كل الكرد هذا الرأي”.

الجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي هو من الأحزاب التي انسحبت من المجلس الوطني الكردي، ولم تنضم إلى أحزاب الإدارة الذاتية.

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