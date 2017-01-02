فابريغاس رابع أفضل ممرر في تاريخ الدوري الإنكليزي

صعد لاعب الوسط الإسباني #سيسك_فابريغاس نجم نادي #تشلسي الإنكليزي إلى المركز الرابع كأفضل ممرر في تاريخ البريميرليغ بعد تقديمه تمريرة حاسمة ترجمها زميله غاري كاهيل إلى هدف في المباراة التي فاز بها “البلوز” على ضيفه ستوك سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة البريمرليغ .

وبحسب تقرير لصحيفة “سبورت” الإسبانية فإن فابريغاس رفع رصيده من التمريرات الناجحة والحاسمة إلى 100 تمريرة قدمها لزملائه في مسابقة “البريميرليغ ” سواء مع أرسنال الذي حمل ألوانه 9 مواسم أو مع تشيلسي الذي يرتدي قميصه منذ صيف عام 2014.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، يتخلف فابريغاس في ترتيب أفضل الممررين في الدوري الإنكليزي عن كل من الويلزي رايان غيغز أسطورة نادي مانشستر يونايتد الذي صنع 162 هدفاً، بالإضافة إلى أيقونة نادي تشيلسي فرانك لامبارد الذي قدم 102 تمريرة حاسمة لزملائه في أندية ويست هام يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي ثم يأتي ثالثاً الفتي الذهبي واين روني مهاجم مانشستر يونايتد برصيد 101 هدف صنعها مع فريقي إيفرتون ثم مانشستر يونايتد .

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