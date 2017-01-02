فرنسا : محكمة تقضي بسجن جهادي فرنسي قاتل في سوريا و العراق عشر سنوات

حكمت محكمة بباريس الاثنين على فرنسي بالسجن عشر سنوات لمغادرته للقتال في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق.

ورفض الصياد البحري السابق نيكولا مورو (32 عاما) الذي أمضى 18 شهرا في التوقيف الاحتياطي مغادرة السجن للاستماع إلى الحكم في محكمة الجنح وفق جاري العادة.

كما أنه شقيق أول جهادي فرنسي يدان عند عودته من سوريا، فلافيان مورو، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وأمضى نيكولا مورو عاما ونصف عام في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا. وأكد أثناء إحدى جلسات المحاكمة في منتصف كانون الأول/ديسمبر أنه قطع علاقاته بالتنظيم الذي اعتبره “بدعة”، مشددا على أنه لم يفعل “إلا واجبه كمسلم” ولم يلحق أبدا “أي ضرر بفرنسا” عبر مغادرته للقتال في سوريا والعراق بين كانون الثاني/يناير 2014 وحزيران/يونيو 2016 تاريخ إيداعه السجن في فرنسا بعد توقيفه في تركيا.

واعتبر المدعي العام أن نيكولا مورو يشكل “خطرا اجتماعيا كبيرا” لأنه “قد يستأنف نشاطه الجهادي” إذا أفرج عنه. (AFP)

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