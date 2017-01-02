فينغر : هدف جيرو لن ينسى من ذاكرة المشجعين

أثنى المدير الفني لنادي #أرسنال الإنكليزي أرسين فينغر ، على أداء مهاجمه أوليفيه جيرو الذي سجل هدفاً، خلال المباراة التي فاز بها فريقه على كريستال بالاس 2-0، امس الاحد في الدوري.

وسجل جيرو هدفاً رائعاً تقدم به فريقه في الدقيقة 17، عندما لعبت كرة عرضية قابلها اللاعب لحظة سقوطه بكعب القدم لتدخل المرمى بعدما مرت من فوق الحارس.

وقال فينغر: “تعاملت على مدار سنوات طويلة مع مهاجمين عظام أمثال دينيس بيركامب، وتيري هنري”.

وأضاف: “تتذكرون هؤلاء لأنهم مرتبطون بعقولكم بأهداف مميزة، والهدف الذي سجله جيرو سيكون هدفه الذي ستتذكرونه به”.

وتابع: “فريقي سيواصل الاهتمام بمبارياته فقط، من دون النظر لما يحققه منافسه من نتائج”.

وقال: “يمكنك فقط أن تركز على المباراة المقبلة، كل الفرق التي نواجهها صعبة، ولكنك تحاول فقط الفوز بالمباراة المقبلة”. ( DPA )

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