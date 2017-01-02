كيف تجعل هاتفك الذكي يقوم بمهمة السائق المساعد للسيارة ؟

تراجع اعتماد سائقي السيارات على الخرائط المعقدة و أطالس الشوارع الثقيلة ومجموعات الأقراص المدمجة التي تحمل خرائط ملاحية، بفضل الثورة الرقمية التي جعلت تطبيقات الهواتف الذكية والأنظمة المساعدة الرقمية المدمجة في السيارة وسائل لجعل الحياة أسهل بالنسبة للسائق.

ويتيح تطبيق “أندرويد أوتو” من غوغل الكثير من الوظائف، حيث يوفر للسائق مجموعة مجانية وكاملة من خرائط “غوغل مابس” بما في ذلك بيانات الحالة المرورية الحالية، والتسجيلات الموسيقية من خدمة غوغل بلاي أو سبوتفاي أو باندورا.

كما يوفر التطبيق معرفة تقارير الأرصاد عن حالة الطقس ومجموعة من خدمات المحادثة الفورية عبر الإنترنت، بحسب “هانز كريستيان ديرشيلر” من مجلة “بي.سي فيلت” الألمانية المتخصصة في موضوعات التكنولوجيا. كما يمكن تشغيل هذا التطبيق بالأوامر الصوتية المسموعة.

وبحسب “ديرشيلر” فإنه بدءاً من الإصدار 2.0 يمكن استخدام تطبيق “أندرويد أوتو” على الهاتف الذكي بشكل مستقل عن السيارة وهو ما يجعله مفيداً للغاية بالنسبة للسيارات القديمة التي تفتقد للتقنيات الرقمية.

بالطبع فإنه من أهم المساعدات التي يمكن أن يحتاج إليها سائق السيارة أثناء القيادة هي وجود نظام ملاحي يمكن الاعتماد عليه. وهناك خيارات رقمية عديدة في هذا السياق، ومن أفضلها تطبيق “غوغل مابس” للهواتف الذكية سواء التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أو بنظام التشغيل “آي.أو.إس”.

يقول “ديرشيلر” إن هذه الخدمة “دقيقة للغاية وتضع في حسابها الحالة المرورية الراهنة” أثناء الرحلة.

كما أن تطبيق “غوغل مابس” المجاني على هاتف آي فون الذكي تعمل بصورة جيدة، بحسب “ديرشيلر”، حيث يعرض بيانات الحالة المرورية فوراً بفضل تطبيق “توم توم” المساعد.

كما يوجد تطبيق مجاني آخر لمساعدة السائقين الذين يستخدمون أجهزة “آي.أو.إس” أو”أندرويد” وهو تطبيق “هير تو جو”، والذي يوفر أيضاً خدمة خرائط لا تحتاج إلى الإنترنت.

وهناك العديد من التطبيقات التي تساعد السائقين في معرفة أماكن وجود محطات الوقود والمراحيض العمومية وأماكن الانتظار في المدن الكبيرة وتحذيرهم من وجود كاميرات لمراقبة الالتزام بالسرعات المقررة.

وإذا نجح السائق في العثور على مكان لانتظار سيارته، لكنه نسي في نهاية اليوم أن وضع السيارة، يمكنه استخدام تطبيق “مابس” على هاتف آي فون أو أي تطبيق مماثل مثل “وان تاتش باركينج” على الأجهزة الأخرى للعثور على مكان السيارة مرة أخرى.

كما توجد تطبيقات تذكر السائق بقرب انتهاء فترة الانتظار المسموح بها بالنسبة لسيارته حتى يعود إلى ساحة الانتظار للخروج بها دون الاضطرار لدفع رسوم إضافية. ( DPA )

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