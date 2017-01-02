مذيعة قناة مانشستر يونايتد تقع في حرج شديد بسبب بولت

قام العداء الجامايكي الشهير #أوسين_بولت بمداخلة هاتفية مع القناة الرسمية لنادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي عقب فوز الشياطين على ميدلزبره بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة التاسعة عشرة من البريميرليغ.

ولم يكن اتصال بولت بالقناة الإنكليزية سهلاً إذ وقعت المذيعة ماندي هنري في إحراج شديد حين أكدت أن هناك اتصالاً هاتفياً من أوسين من جامايكا ثم شددت على أنه ليس أوسين بولت.

وتساءلت المذيعة التلفزيونية قائلة : “هل هو أوسين بولت” قبل أن يجيب العداء الجامايكي الأسرع في العالم بقوله : “بالفعل هو أوسين بولت”.

وتطرق بولت لتحليل مباراة اليونايتد وضيفه ميدلزبره حين أكد أن لاعبي الشياطين الحمر ثابروا وضغطوا بكل قوة واصفاً اللقاء بـ “الرائع” ولافتاً في الوقت نفسه إلى أن يشعر بسعادة بالغة.

ونجح مانشستر يونايتد بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في قلب التأخر بهدف إلى فوز مثير في آخر خمس دقائق من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وعقب المداخلة، أوضح بولت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه أجرى مداخلة هاتفية مع قناة مانشستر يونايتد فيما قدمت المذيعة اعتذاراً للعداء الجامايكي مؤكدة أنها ستجري اتصالاً هاتفياً معه في أقرب فرصة ممكنة.

ويعد بولت العداء الأسرع في العالم وتوج بتسع ميدالية ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية الأخيرة بواقع ثلاث ذهبيات في كل من بكين 2008 ولندن 2012 وريو 2016.

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