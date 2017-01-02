مقتل خمسة سعوديين و إصابة 10 أخرين في اعتداء اسطنبول

أكدت القنصلية العامة للمملكة العربية #السعودية في #اسطنبول بتركيا، وفاة خمسة سعوديين وإصابة قرابة 10 أخرين، أثر العملية الإرهابية التي وقعت في ساعة متأخرة ليلة السبت في اسطنبول، واستهدفت محتفلين برأس السنة الميلادية.

وقال الوزير المفوض في القنصلية العامة في إسطنبول والقائم في أعمال القنصلية عبدالله الرشيدان في تصريح خاص نشرته “الرياض اونلاين”، بأن فريقا كاملا من القنصلية باشر موقع الحادثة، ونتج عن الحادث حتى مساء الأحد وفاة خمسة سعوديين وإصابة قرابة 10 أخرين.

وأضاف الرشيدان بأنهم لا يزالون يتابعون حالة المصابين، ويتواصلون مع الأمن التركي لمتابعة الأعداد المصابة من السعوديين بشكل نهائي.

وأشار الرشيدان إلى أن جميع الهواتف في القنصلية تعمل على مدار الساعة، داعياً أي مواطن (سعودي) يتعرض لأي أذى التواصل على الفور عبر الهواتف أو موقع القنصلية الإلكتروني، أو على حساب القنصلية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

يذكر أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أعلن الأحد أن الاعتداء الذي استهدف ملهى ليلياً في اسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة، أسفر عن 39 قتيلاً من بينهم 16 أجنبياً، وإصابة 69 اخرين. واضاف صويلو ان الشرطة لاتزال تبحث عن منفذ الهجوم. (DPA)

عكس السير