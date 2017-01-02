نتنياهو : إرهاب الإسلام المتطرف هو التهديد الأكبر بالنسبة للعالم

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحرب عالمية ضد الإرهاب.

جاء ذلك بعد الهجوم الذي وقع ليلة السبت/الأحد الماضية في مدينة اسطنبول التركية وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الإسرائيلي، قال نتنياهو الأحد إن ” المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قالت مطلع الأسبوع ما نقوله نحن منذ سنوات عديدة، وهو أن التهديد الأكبر الذي يواجه العالم هو إرهاب الإسلام المتطرف”.

وأضاف نتنياهو أن هجوم اسطنبول أثبت ذلك مجدداً.

وتابع نتنياهو:” ونحن نعرب عن مواساتنا لأقارب الضحايا.”

يذكر أن أحدث البيانات الرسمية الصادرة في تركيا أفادت بأن الهجوم الذي وقع ليلة أمس أسفر عن مقتل 39 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين بينهم إسرائيليتان. (DPA)

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