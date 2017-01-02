هاتف ” آي فون ” ينقذ رجل أمريكي من الموت في هجوم إسطنبول

ذكرت قناة سكاي نيوز ان رجلا أميركيا كان يمكن ان يكون في عداد القتلى، بالهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة.

غير انه أصبح في قائمة المصابين بفضل هاتفه الـ ” آي فون ” الذي كان يحمله معه ، موضحاً أنه بينما كان جاكوب راك ( 35 عاما ) بين المئات يحتفل بالعام الجديد، في ملهى “رينا” الذي شهد الهجوم، تلقى رصاصة في ساقه لكنها اصطدمت بهاتفه.

وأكد الأطباء أنه لولا وجود الهاتف في جيبه لكان من الممكن أن تتسبب الرصاصة في قطع شريان رئيسي في الساق، مما قد يؤدي إلى الموت.

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