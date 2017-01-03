أحدهم تقدم بـ 12 شخصية مختلفة .. ألمانيا : خسائر بملايين اليوروهات بسبب لاجئين محتالين انتحلوا عدة شخصيات !

تقوم النيابة العامة في “براونشفايغ” في ولاية سكسونيا السفلى بالتحقيق في حالات “غش ” في طلبات اللجوء.

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام ألمانية فإن السلطات تتابع حالياً 300 حالة للاجئين معظمهم من إفريقيا قدموا مع موجة اللجوء الكبيرة في 2015.

ويتم الغش، وفق المعلومات التي ترجمها عكس السير، بتقديم هؤلاء اللاجئين عدة طلبات لجوء في مراكز مختلفة (بأسماء وشخصيات مختلفة)، بهدف الحصول على أكبر قدر من المساعدات الاجتماعية.

وفي معظم الحالات تقدم اللاجئون بثلاث أو أربع شخصيات، وفي إحدى الحالات وصلت إلى 12.

وعن كيفية حصول ذلك تشرح الشرطة، بحسب ما أورد موقع “فوكوس” الألماني، بأنه “خلال موجة اللجوء الشديدة في 2015 واكتظاظ اللاجئين في المراكز لم يتسن أخذ بصمات جميع المتقدمين وتم الاكتفاء بالصور”.

واستغل المحتالون هذا الأمر وقاموا بتغيير مظهرهم كإطالة أو تقصير الشعر وارتداء نظارات وتغيير الاسم والكنية أيضاً.

التقديرات أشارت إلى أن الخسائر التي سببها هذا الغش بلغت ملايين اليوروهات في عموم ألمانيا، وفي سكسونيا السفلى وحدها بلغت من 3 إلى 5 مليون يورو.

عكس السير