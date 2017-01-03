ألمانيا : إتهامات لباكستاني بالتخابر لصالح إحدى وكالات الاستخبارات الإيرانية

وجه الادعاء الألماني، الاثنين، اتهامات لباكستاني بالتخابر لصالح إحدى وكالات الاستخبارات الإيرانية.

وقال الادعاء الفيدرالي إن الرجل البالغ من العمر 31 عاماً وعرفه باسم “سيد مصطفى هـ”، كان على اتصال بوكالة الاستخبارات الإيرانية التي لم يسمها الادعاء منذ عام 2011.

وأضاف الادعاء في بيان أن الرجل بدأ التجسس على الرئيس السابق لمجموعة تروغ للعلاقات الألمانية- الإسرائيلية، في يوليو 2015.

ويشتبه في أن المتهم تلقى أموالا في مقابل تمرير المعلومات التي حصل عليها عن الرئيس السابق للجمعية الألمانية- الإسرائيلية.

ويواجه المتهم عقوبة قد تصل للسجن لخمس سنوات حال ثبوت تهمة التخابر عليه. (AP-SKYNEWS)

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