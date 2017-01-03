ألمانيا : محاكمة ” ألماني – غاني ” انضم لتنظيم داعش في سوريا و شارك بعمليات إعدام في تدمر

وجه كبير ممثلي الادعاء العام في ألمانيا اتهاما لشاب ألماني بالقتل والانتماء لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم حرب لدوره في إعدام ستة محتجزين على يد مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا عام 2015.

ويحتجز الألماني هاري س (28 عاماً) منذ عودته إلى ألمانيا في يوليو تموز 2015 بعدما قال مدعون إنه شارك في عمليات إعدام قام بها مسلحو تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) بمدينة تدمر السورية الأثرية.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي الاتحادي بمدينة كارلسروه اليوم الثلاثاء إن الشاب سافر إلى سوريا مطلع عام 2015 للانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي.

وأضافت في بيان “في منتصف يونيو/ حزيران 2015 قتل أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية ستة محتجزين بالرصاص في سوق بمدينة تدمر السورية. نقل المتهم الذي كان مسلحا بمسدس أحد المحتجزين بنفسه إلى مكان الإعدام ومنع آخرين من الهرب”.

وغادر ما يقدر بنحو 820 شخصا ألمانيا للقتال إلى جانب المتشددين في سوريا وغيرها من مناطق الصراع بالشرق الأوسط.

وكان هاري قد عاد في تموز/يوليو 2015 إلى ألمانيا، حيث اعتقل على الفور وحكمت علية محكمة في هامبورغ بالسجن لثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية بعد أن تأكدت المحكمة من مشاركته في شريط فيديو إعلامي لتنظيم داعش يظهر فيه المتهم وهو يحمل علم التنظيم الإرهابي.

لكن هاري س. كان متعاونا مع السلطات القضائية، حيث اعترف بشكل مفصل عن فترة وجوده في المناطق الخاضعة لسيطرة “داعش”.

ويذكر أن المتهم هاري س. ترعرع في مدينة بريمن بشمال ألمانيا وهو أبن لأبوين من غانا. (DPA-REUTERS-DW)

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