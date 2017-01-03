أمريكا : ولادة أربعة توائم في عامين مختلفين !

قالت وسائل إعلام أميركية إن 4 توائم ولدوا في عامين مختلفين خلال مطلع الأسبوع فيما احتفل آباء وأمهات في ولايتي أريزونا و كاليفورنيا بولادة أطفالهم في عامي 2016 و 2017.

ونقلت صحيفة سان دييغو يونيون تريبون عن متحدثة باسم مستشفى شارب ماري بيرش في سان دييجو القول إن سكارليت آني ولدت الساعة11:56 دقيقة مساء عشية العام الجديد بينما خرجت شقيقتها فرجينيا روز إلى العالم في منتصف الليل.

وبحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، رفضت المتحدثة الكشف عن اسم عائلة الطفلتين بناء على طلب الوالدين احترام للخصوصية.

وفي جلينديل بأريزونا وضعت هولي شاي ابنها سوير الساعة 11:51مساء يوم السبت في مستشفى مركز ثاندر بيرد الطبي بينما ولد شقيقه إيفريت الساعة 12:01 الأحد.

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