أنباء عن نية النظام إغلاق القناة التلفزيونية الأولى و إذاعة صوت الشعب

تناقلت مصادر إعلامية موالية أنباء تفيد بنية “السلطات”، إغلاق القناة التلفزيونية الأولى، وإذاعة صوت الشعب.

وأفادت المصادر، بحسب ما رصد عكس السير، بأن سبب الإغلاق هو “رغبة وزارة الإعلام بضبط النفقات”.

وأشارت إلى أن الإغلاق سيتم “خلال الأشهر القادمة”.

وكان بث التلفزيون السوري (القناة الأولى) انطلق في الثالث والعشرين من تموز عام 1960، فيما افتتحت إذاعة صوت الشعب عام 1978.

الجدير بالذكر أن سلطات النظام قامت قبل أشهر بإغلاق قناة “تلاقي” للسبب ذاته، وسجلت القناة قبل إغلاقها رقماً قياسياً في موسوعة غينيس كأطول بث برامجي مباشر (70 ساعة).

عكس السير