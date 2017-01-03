إصدار جديد من برنامج ” Thunderbird ” لسد ثغرات أمنية خطرة

أشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إلى قيام شركة #موزيلا بإطلاق تحديث جديد لبرنامج ” Thunderbird ” من أجل سد العديد من الثغرات الأمنية الخطرة.

وأوضح المكتب الألماني أن الإصدار 45.6.0 الجديد من برنامج البريد الإلكتروني المجاني يشتمل على العديد من الإصلاحات للأخطاء والثغرات الأمنية الخطرة، ولذلك يتعين على المستخدم تثبيت الإصدار الجديد على وجه السرعة.

ويتوافر إصدار ” Thunderbird ” الجديد للحواسب المزودة بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز وأبل ماك ولينوكس ، وقد أكد الخبراء الألمان على أن هذه الثغرات الأمنية قد تتيح للقراصنة إمكانية تسريب الأكواد والبرمجيات الخبيثة إلى الحواسب، وهو ما يتسبب في تعطلها أو السيطرة عليها عن بُعد.

وعادةً ما يقوم برنامج ” Thunderbird ” تلقائياً بالبحث عن التحديثات الجديدة، ويشير إلى عملية التحديث، ولكن يمكن للمستخدم أيضاً البحث بنفسه عن التحديثات وتثبيتها عن طريق قائمة “المساعدة” عن طريق البند “حول برنامج Thunderbird”. ( DPA )

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