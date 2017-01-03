إيطاليا: فضلات موائد الأعياد تبلغ نصف مليار يورو

أظهر مسح ايطالي أن بقايا طعام بنصف مليار يورو فاضت من على موائد البلاد في موسم الأعياد.

وذكر إتحاد الزراعيين الايطاليين (كولديريتّي) في تقرير ، أن أسراً عديدة أعادت استخدام بقايا الطعام في المطبخ، نظرا لحرصها المتزايد على الحد من التبذير، وذلك لأسباب اقتصادية وأخلاقية وبيئية.

وحسب تقديرات (كولديريتّي) فانه في عام 2016، خفض 33% من الإيطاليين من فضلات الطعام، وأن 31٪ بقي على وضعه، في حين تمكن 25٪ منهم من إلغائها تماما، بينما أعلن 7٪ انه زاد من نسبتها ، وأشار الى أن “إعادة استخدام الغذاء خيار جيد للاقتصاد والبيئة أيضا، كما أنه يخلِّف قدرا أقل من النفايات.

وذكر إتحاد الزراعيين أن الايطاليين أنفقوا على لقاء نهاية السنة التقليدي 2.1 مليار يورو، وأنه احتفالا ببدء العام الجديد تم فتح حوالي 60 مليون زجاجة نبيذ فوار، بينما استُهلكت خلال أطول ليلة في السنة 6.5 مليون كيلو من النقانق وكوارع الخنزير، التي قدِّمت برفقة 10 ملايين كيلو من العدس. ( Aki )

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