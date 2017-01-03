إيطاليا : لاجئون يحاصرون عاملين في مركز استقبال احتجاجاً بعد وفاة لاجئة

حاصر لاجئون العاملين داخل مركز استقبال في شمال إيطاليا احتجاجا على الأوضاع المعيشية هناك بعد وفاة امرأة شابة.

بيد أن السلطات قالت إن المرأة التي تبلغ من العمر 25 عاما وهي من ساحل العاج توفيت لأسباب طبيعية على ما يبدو.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن الاحتجاج كان قد بدأ بعد وفاة امرأة عمرها 25 عاما من ساحل العاج بعد إصابتها بالإغماء في الحمام.

ونقلت أنسا عن متظاهرين القول إن خدمات الإنقاذ لم تصل في الوقت المناسب لإنقاذ حياة المرأة.

وأفادت “أنسا” بأن العاملين في مركز الاستقبال، بما فيهم طبيبان وممرضة، احتموا داخل حاويات ومكاتب إدارية بعد قيام المحتجين بمحاصرة مدخل المركز وعطلوا نظامه الكهربائي وأشعلوا النيران.

وأضافت الوكالة أن موظفي الإدارة تمكنوا من المغادرة اليوم الثلاثاء بعد وساطة الشرطة. وقال رئيس البلدية ألبرتو بانفيليو إن الهدوء عاد للمركز الذي يؤوي ما يصل إلى 1500 شخص في منشأة كانت مخصصة في الأساس لإيواء 15مهاجرا. ويقيم العديد من المهاجرين في خيام.

وقال لوسائل إعلام محلية إن المركز افتتح في عام 2015.

وتضخمت الأعداد بشكل واضح العام الماضي. ويبلغ عدد سكان كونا نفسها نحو 190 نسمة.

وأضاف “لا علاقة لهذه الوفاة بالتركيز العالي (للمهاجرين) لكنني آمل أن تكون مفيدة في تغيير الوضع الذي لم يعد من الممكن استمراره”.

وهذا المركز هو أحد مراكز الاستقبال المؤقتة العديدة في إيطاليا والتي تؤوي أكثر من 136 ألف شخص.

وفي الأعوام الثلاثة الماضية وصل نحو نصف مليون مهاجر إلى إيطاليا على متن قوارب. (DPA-REUTERS-DW)

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