الجزيرة : 20 قتيلا في قصف أمريكي على سجن تابع لجبهة #فتح_الشام بريف #إدلب 1 ساعة مضت ورد الآن تعليق واحد عكس السير قيم الخبر #فتح_الشام بريف #إدلب" data-item_date="2017-01-03T18:48:51+00:00" data-engine="WordPress" data-plugin_v="2.3.2" data-prx="https://www.aksalser.com/news/wp-admin/admin-ajax.php?action=likebtn_prx" data-event_handler="likebtn_eh" > شاركها Facebook Twitter Google +
وكأن المجتمع الدولي يحاصر الفصائل الثورية ويترك لها ممرين واحد منهما الى داعش فالتحالف يقصف جبهة فتح الشام بالرغم انها لم تقم بعمل واحد ارهابي لا في سوريا ولا خارج سوريا وللجبهة باع كبير في مواجهة النظام الأسدي مما يدل على قيام المجتمع الدولي بتقليم مخالب الثورة فلم يبق للثوار إلا طريقين الاول الرضوخ لمخطط الاستسلام والثاني الانخراط في تنظيم داعش وأحلاهما مر