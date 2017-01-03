بالفيديو .. صينية تلقي بنفسها أمام سيارة للحصول على تعويض مالي !

انتشرت ظاهرة غريبة في الصين في السنوات القليلة الماضية، حيث يحاول الكثير من الأشخاص المعوزين رمي أنفسهم أمام السيارات، بهدف الحصول على تعويض مالي يعينهم على مصاعب الحياة.

وقد أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، امرأة وهي ترمي نفسها أمام إحدى السيارات وتتظاهر بالسقوط على الأرض وذلك للحصول على تعويض مالي عن إصابتها.

غير أن محاولة المرأة باءت بالفشل الذريع، حيث شوهدت وهي تقذف بنفسها أمام سيارة وتتكئ بيديها على مقدمة السيارة لثوانٍ عديدة قبل أن تتظاهر بأنها سقطت على الأرض.

وبعد سقوطها على الأرض، رفعت المرأة رأسها ثلاث مرات لترى إن كان السائق أعارها أي انتباه ، وبعد أن يئست من المحاولة، نهضت المرأة من مكانها دون أن يكترث لأمرها أحد.

ولم تذكر التقارير أي معلومات إضافية عن الحادثة التي وقعت في مدينة ناياناغ شرقي الصين، أو عن مصير المرأة التي ظهرت في مقطع الفيديو، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

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