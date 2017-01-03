برشلونة يحقق أرقاماً افضل من الريال رغم تساويهما في الألقاب و الجوائز

نشرت صحيفة “سبورت ” الإسبانية تقريرا قارنت فيه بين الحصيلة التي حققها نادي برشلونة و تلك التي حققها غريمه التقليدي نادي ريال مدريد خلال العام المنقضي 2016 ، و ذلك باحتساب عدد الألقاب الجماعية والجوائز الفردية التي نالها كل فريق فضلا عن حصيلة الانتصارات و الحصاد التهديفي لكل منهما.

البطولات

ومن حيث الألقاب التي حققها الغريمان في عام 2016 ، فإن التعادل كان الفيصل بينهما، بعدما توج كل فريق بثلاثة بطولات ، مع فارق ان ثلاثية برشلونة كانت على الصعيد المحلي ، بينما ثلاثية ريال مدريد كانت على الصعيد القاري والدولي .

وتوج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي ، فيما نال كأس الملك للمرة الثانية تواليا ايضا بعد تفوقه على نادي إشبيلية ، كما نجح في الظفر بكأس السوبر الإسباني على حساب نادي إشبيلية ايضا ، أما ريال مدريد اما فاحرز لقب دوري أبطال أوروبا ثم كأس السوبر الاوروبي و مونديال الأندية.

الجوائز الفردية

كما تعادل الغريمان في عدد الجوائز الفردية التي نالها لاعبي الفريقين باحتساب الجوائز الهامة المعروفة بعدما نال كل فريق جائزة واحدة في انتظار الكشف عن هوية افضل لاعب في العالم الذي سيكشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا ” خلال شهر يناير الجاري ، حيث توج المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز هداف نادي برشلونة بجائزة “الحذاء الذهبي” كأفضل هداف في أوروبا بعد تسجيله 40 هدفا ، بينما حق المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي ريال مدريد جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم ، والتي تنظمها مجلة “فرانس فوتبول ” الفرنسية .

المباريات

أما على صعيد المباريات ، فيتفوق نادي برشلونة بشكل طفيف على ريال مدريد، حيث سجل “البارسا” 44 انتصارا من اصل 59 مباراة رسمية خاضها بنسبة فوز بلغت 74.6% ،بينما حقق “الميرنغي” نسبة فوز بلغت 74.1% بعدما فاز بـ 40 مباراة من أصل 54 مباراة لعبها في مختلف الاستحقاقات.

الأهداف

وبحسب صحيفة إيلاف ، يتفوق “البلوغرانا” على “الملكي” في الرصيد التهديفي الذي حققه كل فريق منهما في جميع البطولات بعدما سجلت كتيبة المدرب لويس انريكي 176 هدفا بمعدل بلغ 3 أهداف في المباراة الواحدة ، بينما سجلت كتيبة المدرب زين الدين زيدان 150هدفا ، كما يبرز التفوق الكتالوني على نظيره المدريدي في حصانة دفاعه بعدما اهتزت شباك الحارسين التشيلي كلاوديو برافو و الألماني مارك تير شتيغن 40 مرة فقط مقابل اهتزاز شباك الكوستاريكي كايلور نافاس 51 مرة.

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