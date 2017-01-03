بوتيرة تفوق التوقعات .. ألمانيا : البطالة تواصل انخفاضها القياسي

أظهرت بيانات من «مكتب العمل الاتحادي» أن معدل البطالة في ألمانيا نزل أكثر من المتوقع في كانون الأول (ديسمبر) ليظل معدل البطالة في الاقتصاد الأكبر في أوروبا عند مستوى قياسي منخفض.

وقال رئيس «مكتب العمل الاتحادي» فرانك يورغن فايس: «استمر التطور الإيجابي المتعلق بالبطالة في نهاية العام». وتابع: «تباطأت الزيادة الكبيرة في عمليات التوظيف التي استمرت لفترة طويلة منذ أشهر الصيف، لكن الطلب على عمالة جديدة لا يزال عند مستوى مرتفع».

وذكر المكتب أن عدد العاطلين من العمل المعدل موسمياً نزل بواقع 17 ألفاً إلى 2.638 مليون بزيادة أكثر من ثلاث مرات عن توقعات «رويترز» بتراجعه بواقع خمسة آلاف عاطل.

وتراجع معدل البطالة المعدل إلى ستة في المئة وهو الأقل منذ إعادة توحيد ألمانيا في العام 1990. وفي 2016، تم توظيف عدد قياسي بلغ 43.4 مليون شخص مع انتعاش سوق العمل في ظل مناخ اقتصادي يشهد نمواً مستمراً وأسعار فائدة منخفضة وزيادة الإنفاق الحكومي. (REUTERS)

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