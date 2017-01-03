ترامب : كوريا الشمالية لن تمتلك أبداً صاروخاً قادراً على بلوغ الولايات المتحدة

أكد الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب مساء الاثنين أن بيونغ يانغ لن تمتلك أبدا صاروخا قادرا على الوصول إلى الاراضي الامريكية، وذلك ردا على إعلان الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده بلغت “المراحل الاخيرة” قبل اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات.

وقال ترامب في تغريدة إن “كوريا الشمالية اكدت لتوها انها في المراحل الاخيرة من تطوير سلاح نووي قادر على بلوغ الاراضي الأمريكية. هذا لن يحصل!”.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قال في خطاب بمناسبة العام الجديد “نحن في المراحل الأخيرة قبل اختبار اطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات”، مؤكدا أن بيونغ يانغ اكتسبت في 2016 “صفة القوة النووية” وباتت بذلك “قوة عسكرية لا يستطيع اقوى الاعداء المساس بها”.

وخلال 2016، اجرت بيونغ يانغ تجربتين نوويتين واطلقت صواريخ عدة في اطار سعيها الحثيث للتمكن من استهداف الاراضي الاميركية بوساطة صاروخ مزود براس نووية.

لكن الخبراء ينقسمون في شان القدرة الفعلية لكوريا الشمالية على التزود بسلاح نووي، وذلك خصوصا لانها لم تنجح ابدا في اطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات. (AFP)

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