تطبيق يعيد لك أشياءك المفقودة اعتماداً على تكنولوجيا ” الواقع المعزز “

مع التوسع في استخدام تقنية “الواقع المعزز” (أيه.آر) في العديد من المجالات، قدمت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة #مايكروسوفت طلباً لتسجيل براءة اختراع تطبيق جديد ستساعد المستخدمين في العثور على أشيائهم المفقودة أو المنسية في حياتهم اليومية اعتماداً على تكنولوجيا “الواقع المعزز”.

والتقنية الجديدة التي تسعى مايكروسوفت لتسجيلها، ستضيف إمكانية التتبع المتقدم والآلي للأشياء إلى تكنولوجيا “الواقع المعزز”، وهي التكنولوجيا التي تخلق واقعاً رقمياً بالكامل ممزوجاً بالواقع الحقيقي كما هو الحال مثلا في لعبة الكمبيوتر “#بوكيمون_غو”.

ومن بين التحديات التي تواجه تطوير تقنيات أحدث في عالم “الواقع المعزز” هو أن أي نظام لن يحتاج فقط إلى تتبع المستخدم كمستخدم، وإنما إلى تتبع الأشياء الأخرى في البيئة المحيطة به. وتشير وثائق طلب تسجيل براءة الاختراع الذي قدمته مايكروسوفت إلى أن التطبيق الذي طورته يحل هذا التحدي. وسيعمل التطبيق الجديد مع منصة “الواقع المعزز” الخاصة بشركة مايكروسوفت والتي تحمل اسم “هولو لينس”.

ومع انتشار تكنولوجيا “الواقع المعزز”، فإنه قد يكون في مقدور المستخدم أن يسأل تطبيقات المساعد الرقمي مثل “كورتونا” الذي تطوره مايكروسوفت أو “سيري” أو “أليكسا” لكي يعرف أين ترك حذاءه في المنزل أو هل نفد البيض من المنزل وغير ذلك من الأمور اليومية.

وبحسب طلب الحصول على براءة الاختراع، “يقضي الإنسان الكثير من الوقت لكي يعثر على الأشياء المفقودة. على سبيل المثال، فإن البحث عن مفاتيح السيارة أو المحفظة أو الأجهزة المحمولة المفقودة في المنزل، مسألة مزعجة وتبدد الكثير من وقت الناس. كما أن نسيان أن علب اللبن في الثلاجة نفدت، ستجعل الشخص مضطر للذهاب مرة أخرى إلى المتجر” ولذلك فالتقنية الجديدة يمكن أن تقدم الحل الأمثل لهذه المشكلة.

وتتوقع مايكروسوفت وصول عدد الأجهزة المزودة بتقنية “الواقع المعزز” إلى نحو 80 مليون جهاز بحلول 2020 مقابل حوالي 65 مليون جهاز حالياً في العالم. ( DPA )

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