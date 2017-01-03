جزائريون يصدرون ” السحر ” في طرود بريدية إلى أوروبا

حجزت مصالح الجمارك الجزائرية العشرات من الطرود البريدية، في أقل من سنة، تحمل طلاسم سحرية بمختلف أنواعها.

وحسب ما ذكرته شبكة “النهار أونلاين” ، فإن هذه الطرود يرسلها جزائريون إلى أقاربهم وأصدقائهم في عدد من الدول بأوروبا وأميركا، مثل فرنسا وبلجيكا وكندا وأميركا.

وهذه الظاهرة استفحلت منذ ما يقارب 6 أشهر، حيث بات الجزائريون يرسلون ما بين 4 إلى 5 طرود أسبوعيا، مشيرا إلى أن فرنسا هي الوجهة المفضلة للسحرة.

وتحمل الطرود طلاسم سحرية، يتم استخدام شعر الماعز والحيوانات فيها ممزوجة بشعر الإنسان المراد استهدافه بهذا السحر، بالإضافة إلى أوراق وكتابات غير مفهومة، يتم إرسالها عن طريق أظرفة بريدية ولفها بملابس لتمويه مصالح الجمارك.

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