” دعاية الأعداء ” .. مستشار خامنئي : حزب الله لن يخرج من سوريا

قال علي أكبر ولايتي، المستشار الأول للمرشد الإيراني علي خامنئي، إنه برغم اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا، فإن حزب الله (اللبناني) لن يخرج من هذا البلد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ولايتي اليوم الثلاثاء في العاصمة طهران عقب لقاء جمعه مع نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا”.

وأضاف قائلاً: “خروج حزب الله من سوريا بعد اتفاق وقف اطلاق النار، دعاية الأعداء”.

وأكد ولايتي مواصلة بلاده التنسيق مع روسيا حيال سوريا، وذلك في معرض إجابته على سؤال حول “ادعاء تجاهل روسيا مصالح إيران في سوريا”.

وأشار المستشار إلى الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة في سوريا، وأضاف: “مستقبل سوريا ومفاوضات السلام ستعقد في محور الحكومة السورية وأصدقائها”.

وأردف: “لن يكون مكان للجهات التي تبادر الى تسيير محادثات السلام خارج إطار حكومة هذا البلد وإرادة شعبها”. (ANADOLU)

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