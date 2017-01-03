الرئيسية » ورد الآن » رئيس جمعية مستثمري الطاقة في تركيا : تطبيع #تركيا لعلاقاتها مع روسيا وإسرائيل سيخلق مجالات عمل وفرص استثمار وسيساعد تركيا أن تصبح مركزطاقة مستدامة

رئيس جمعية مستثمري الطاقة في تركيا : تطبيع #تركيا لعلاقاتها مع روسيا وإسرائيل سيخلق مجالات عمل وفرص استثمار وسيساعد تركيا أن تصبح مركزطاقة مستدامة

‏16 دقيقة مضت ورد الآن اضف تعليق

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