رئيس فرنسا : معركة الموصل قد تنتهي ” قبل الصيف “

قال الرئيس الفرنسي، فرنسوا أولاند، مساء الاثنين، خلال زيارة يقوم بها الى العراق إن المعركة التي تخوضها القوات العراقية و”التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية” لاستعادة الموصل قد تنتهي “قبل الصيف”.

وأضاف بخصوص المعركة التي بدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر: “لم ننته (من الجهاديين)، فما زالت هناك الموصل. تم التأكيد لنا أن هذا الهدف قد يتحقق في الربيع، إذا كان ذلك ممكناً، وفي جميع الأحوال قبل الصيف”.

وتحدث أولاند أثناء توقف في كردستان، المرحلة الأخيرة في زيارته المخصصة لبحث مكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي يسيطر على الموصل منذ حزيران/يونيو 2014.

في الاسبوع الفائت تحدث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي التقى هولاند ببغداد الإثنين، عن مهلة “ثلاثة أشهر” للقضاء على التنظيم في العراق.

وتشكل فرنسا المساهمة الثانية في التحالف الدولي لمكافحة “الدولة” بعد الولايات المتحدة.

وفي شهرين ونصف شهر تمكنت القوات العراقية من دخول الموصل واستعادة “حوالى 60%” من شرق المدينة بحسب ضابط عراقي، فيما ما زال غرب المدينة خاضعا للتنظيم. (AFP)

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