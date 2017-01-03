روبن يؤكد : لم أرغب بمغادرة ريال مدريد .. و لكن بيريز أجبرني

أدلى الجناح الهولندي المخضرم #آريين_روبن بتصريحات مثيرة حين أكد انه لم يكن يرغب في الرحيل عن صفوف ناديه السابق ريال مدريد الإسباني والانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني مؤكداً أن الرئيس فلورنتينو بيريز أجبره في عام 2009.

وقال روبن في مقابلة مع شبكة فوكس العالمية معلقاً على ميركاتو ريال مدريد 2009 : ” لقد كان صيفاً غريباً بعودة بيريز لرئاسة ريال مدريد” موضحاً أنه قام الرئيس الجديد بإحضار صفقاته الضخمة كلها مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي ريكارودو كاكا والفرنسي كريم بنزيما والإسباني تشابي ألونسو مقابل أموال ضخمة.

وأضاف أنه تم إبلاغه بان النادي قد يستطيع توفير بعض الأموال جراء عملية بيعه لافتاً إلى أنه لم يكن يرغب في بداية الأمر.

وأشار إلى أنه خاض حينها “أفضل فترة تحضيرات” في مسيرته لكنه استمر في الابتعاد عن اللعب وعدم الحصول على فرص للمشاركة وهو ما عجل باتخاذه قراراً بالرحيل والمغادرة.

ووفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، حول بايرن ميوينخ، أوضح أن مفاوضات كانت جارية في ذلك الوقت واصفاً قرار رحيله بـ “الصعب للغاية” و “الأصعب في مسيرته المهنية”.

وأكمل أن بايرن ميونيخ لم يكن ضمن نخبة الأندية الأوروبية حينها بعكس وضع النادي حالياً لكنه وافق على الانتقال في نهاية المطاف على الرغم من إدراكه بأنها “خطوة إلى الخلف بالنسبة له”.

وشدد على أن إدارة بايرن ميونيخ بذل جهداً خارقاً من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوف العملاق البافاري منوهاً إلى وجود مواطنه الهولندي لويس فان غال على رأس الجهاز الفني للنادي الألماني وهو ما لعب دوراً بارزاً في إتمام الصفقة بنجاح.

وأكد أنه بات عاشقاً حقيقياً لبايرن ميونيخ مع اقترابه من إكمال موسمه الثامن في صفوفه الفريق وتحول حقيقة إلى جزء من تاريخ “البافاري”.

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