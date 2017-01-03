سبق و أن قاتل في سوريا .. معلومات جديدة عن الإرهابي منفذ اعتداء النادي الليلي في إسطنبول

أفادت تقارير إخبارية تركية اليوم الثلاثاء بأن السلطات ألقت القبض على زوجة المشتبه به في هجوم الملهي الليلي بإسطنبول، والذي أسفر عن مقتل 39 شخصا.

وذكرت وكالة “دوغان” أن السيدة واحدة من بين العديد من الأشخاص الذين جرى اعتقالهم في مداهمات بولاية قونيا بوسط البلاد.

ورفعت الوكالة التركية عدد المتعقلين على صلة بالحادثة إلى 14 شخصا.

وتشير تقارير غير مؤكدة من جهات رسمية تركية أن المشتبه به قَدِم من سوريا إلى تركيا مع طفليه وزوجته في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، كما أوردت صحيفة “حرييت”، مضيفة أنه قاتل إلى جانب تنظيم “الدولة الإسلامية”. الأمر الذي يفسر “إتقانه الجيد جدا لاستخدام الأسلحة النارية”، كما تدعي الصحيفة التركية.

وبحسب الكاتب بـ”حرييت” عبد القادر سلوي الذي يوصف بأنه مقرب من السلطات التركية، فإن المهاجم الذي تعرفت السلطات على هويته تدرّب على حرب الشوارع في مناطق سكنية في سوريا واستخدم التقنيات التي اكتسبها هناك في اعتدائه.

وبحسب “حرييت” وصحيفة “هابرتورك”، استهدف المهاجم بسلاحه الرشاش النصف العلوي من أجساد ضحاياه.

و ظهر اليوم الثلاثاء مقطع فيديو ذاتي (ملتقط بطريقة السيلفي) يظهر الشخص المشتبه به في تنفيذ الهجوم بشكل واضح وهو يتجول في ساحة قالت وسائل إعلام تركية إنها ساحة تقسيم في قلب اسطنبول.

ويأتي ذلك بعد أن بثت السلطات التركية صورا للمشتبه به التقطت في عدة مناسبات، إحداها في مركز صرافة بأحد أحياء اسطنبول يعتقد أنها أخذت قبل الهجوم ببضعة أيام.

وكان المسلح قد أطلق النار عشوائيا على مئات كانوا يحتفلون بحلول العام الجديد قبل أن يلوذ بالفرار. وذلك في هجوم تبناه تنظيم “الدولة الإسلامية” أمس الاثنين وفق مواقع جهادية. (AFP-DPA-REUTERS-DW)

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