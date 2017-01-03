طائرة أمريكية تستهدف مقراً لجبهة فتح الشام في ريف إدلب ( فيديو )

استهدفت طائرة حربية مقراً لجبهة فتح الشام (النصرة) في ريف إدلب، موقعة عشرات الضحايا.

وقالت قناة الجزيرة إن “20 قتيلاً قضوا في قصف أمريكي على سجن تابع لجبهة فتح الشام بريف إدلب”، إلا أن مصادر إعلامية معارضة نفت أن يكون المكان المستهدف سجناً.

ونقل الإعلامي السوري موسى العمر عن مصادر -لم يسمها- في جبهة فتح الشام، أن “المقر المستهدف مقر رئيسي وفيه مكاتب وقتل جميع من فيه 25 شهيد وهو ليس سجن بالأصل إنما مقر مركزي ثم ألحق به مخفر”.

وكان ناشطون معارضون وشبكات إعلامية قالت إن الطيران الروسي هو من استهدف سرمدا، قبل أن يتم التأكد من أن الاستهداف تم عبر طائرة أمريكية من طراز B52.

وتناقل الناشطون مقطعاً مصوراً يظهر ما قيل إنه مكان الاستهداف ولحظة وقوعه.

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