غوارديولا يهاجم التحكيم في الدوري الإنكليزي

أعرب المدير الفني لفريق #مانشستر_سيتي الإنكليزي لكرة القدم، الإسباني #بيب_غوارديولا، عن ضيقه من التحكيم في إنكلترا رغم فوز فريقه 2-1 على بيرنلي، في الجولة العشرين من الدوري الإنكليزي.

وشهدت المباراة طرد البرازيلي فيرناندينيو نجم مانشستر سيتي في الدقيقة 32 من المباراة، ليكون الطرد الثالث الذي يتعرض له اللاعب في آخر ست مباريات خاضها مع الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم، مما سيعرضه للإيقاف أربع مباريات.

وقال غوارديولا، في تصريحاته بعد المباراة: “يتعين علي معرفة اللوائح في إنكلترا” في إشارة إلى دهشته من كثرة حالات الطرد والبطاقات الصفراء التي يحصل عليها اللاعبون.

كما أشار غوارديولا إلى أنه لا يستطيع أن يتفهم الهدف الذي سجله بن ميي لفريق بيرنلي في شباك كلاوديو برافو حارس مرمى مانشستر سيتي.

وأوضح غوارديولا أن هذه اللعبة تحتسب خطأ لصالح الحارس في أي مكان بالعالم، ولكن الوضع مختلف في إنكلترا.

وأكد: “يجب أن أفهم اللوائح هنا”. ( DPA )

عكس السير