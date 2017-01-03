فرانس برس : حكم بسجن و جلد عمال أجانب احتجوا على تأخر أجورهم في السعودية

حكمت محكمة سعودية على عشرات من العمال الأجانب بالسجن والجلد بسبب مشاركتهم في احتجاجات العام الماضي عندما لم تدفع لهم مجموعة بن لادن أجورهم لأشهر عدة، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية الثلاثاء.

ولم تكشف صحيفتا “الوطن” و”عرب نيوز” اللتان أوردتا الخبر جنسية العمال الـ 49 كما لم يتسن الحصول على تفاصيل فورية عند اتصال وكالة فرانس برس بموظفي السفارات الأجنبية.

وقالت صحيفة الوطن، التي تابعت قضية مجموعة بن لادن منذ مطلع العام الماضي، إنه حكم على عدد لم يحدد من العمال بالسجن أربعة أشهر والجلد 300 جلدة بسبب تدميرهم ممتلكات عامة والتحريض على الاضطرابات. وأصدرت محكمة مكة المكرمة على آخرين بالسجن لمدة 45 يوما.

وتأخرت شركات إنشاءات على رأسها مجموعة بن لادن وشركة سعودي أوجيه في دفع رواتب العمال بعد انهيار عائداتها في ظل عدم قدرة المملكة على دفع مستحقات الشركات الخاصة المتعاقدة معها. وذكرت صحيفة “عرب نيوز” في أيار/مايو أن “عمالا لم يتقاضوا أجورهم” احرقوا العديد من حافلات شركة بن لادن في مكة المكرمة. وأكدت السلطات في ذلك الوقت أن سبع حافلات أحرقت، إلا أنها لم تذكر السبب.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم مجموعة بن لادن السعودية للحصول على تصريح منه اليوم الثلاثاء. وتأسست مجموعة بن لادن التي بنت العديد من المنشات البارزة في السعودية، قبل أكثر من 80 عاما على يد والد أسامة بن لادن. وقالت الشركة إنها ستدفع المستحقات المتأخرة للعمال الذين لا يزالون يعملون في الشركة فور دفع الحكومة المتأخرات.

ولا يزال عشرات الآلاف من عمال شركة سعودي أوجيه التي يملكها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ينتظرون دفع أجورهم. ونقلت وكالة فرانس برس عن عامل في الشركة قوله في ديسمبر/كانون الأول إنه تسلم جزءا من مستحقاته، لكن لا يزال يطالب الشركة بأجور خمسة أشهر.

وقالت الحكومة السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر إنها ستدفع المستحقات المتأخرة للشركات الخاصة في الشهر التالي. لكن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال للصحافيين في 22 كانون الأول/ديسمبر عقب إعلان ميزانية 2017 إن الأموال المستحقة للشركات الخاصة ستدفع لها “خلال 60 يوما”. (AFP)

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