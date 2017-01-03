فنلندا .. أول دولة أوروبية تدفع راتباً أساسياً للعاطلين عن العمل

بدأت #فنلندا بدفع راتب شهري أساسي لمواطنيها العاطلين عن العمل، في خطوة غير مسبوقة أوروبيا، تأمل من خلالها أن تقلص من البيروقراطية الحكومية وتحد من الفقر وتزيد من فرص العمل.

وقال أولي كانغاس، من مؤسسة التأمينات الاجتماعية التابعة للحكومة الفنلندية (كيلا)، إن التجربة التي تمتد لعامين وتشمل 2000 مواطن تم اختيارهم عشوائيا للحصول على إعانات البطالة انطلقت في الأول من يناير.

ووفقاً لقناة سكاي نيوز ، يحصل هؤلاء العاطلين عن العمل على 560 يورو (587 دولار) كل شهر، بدون الحاجة لتقديم تقارير للكيفية التي ينفقون بها تلك المبالغ.

وسيتم استقطاع المبلغ من أي مزايا يحصلون عليها فعليا.

ووصل معدل البطالة في فنلندا، التي يقطنها 5.5 ملايين نسمة، إلى 8.1 بالمائة في نوفمبر حيث يعيش حوالي 213 ألف شخص بدون وظيفة وهو رقم لم يتغير عن العام الماضي.

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