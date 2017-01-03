فيديو سيلفي للإرهابي الذي قتل العشرات في ناد ليلي في اسطنبول .. و الشرطة ما زالت تبحث عنه

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سود الله وجهك الدميم القميء يا كلب النار ، والله كلاب النار أول ما يميزهم قبحهم ، لم تقتل الا المسلمين فهنيئا لك مقعدك في جهنم بأذن الله .