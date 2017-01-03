كوستا : أسباب عائلية كادت تتسبب في رحيلي عن تشلسي

كشف النجم الدولي الإسباني #دييغو_كوستا مهاجم نادي #تشلسي الإنكليزي، أنه كاد أن يرحل عن النادي اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لأسباب عائلية، قبل أن يتراجع في اللحظات الأخيرة.

وكان كوستا قد ارتبط بالعودة إلى صفوف ناديه السابق أتليتكو مدريد الإسباني في الصيف الماضي، حيث اتفق مع إدارة الروخي بلانكوس على العودة إلى ملعب فيسنتي كالديرون، لكن تمسك المدرب الجديد للبلوز الإيطالي أنطونيو كونتي به حال دون إتمام الصفقة.

وفي سياق رده على سؤال بخصوص قربه من الرحيل عن تشيلسي، قال كوستا: “نعم، كنت على وشك الرحيل”.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، أضاف “ولكني سعيد بالتواجد هنا الآن، لقد كنت أريد مغادرة تشيلسي ليس لأي سبب يتعلق بتشيلسي ولكن لأسباب عائلية، فقد كان أمامي فرصة العودة إلى أتليتكو، ولكني قابلت الكثير من الدعم هنا من قبل المحبين وأنا سعيد بالبقاء مع تشيلسي، لأن الجماهير هنا تحبني كثيرا”.

من جانب آخر تطرق المهاجم الإسباني للحديث عن علاقته مع المدرب كونتي، وقال: “المدرب منذ الوهلة الأولى تحدث معي وأخبرني أنه سيعول عليّ كثيرا، لقد بدا ودودا للغاية، إنه ليس فقط بمثابة الرئيس بل هو شخص مقرب من كافة اللاعبين، شخص يشعرك بأنه يمكن اللجوء إليه في أي وقت تمر خلاله بلحظات صعبة”.

جدير بالذكر أن كوستا يقدم مستويات رائعة مع الفريق اللندني الذي يتصدر ترتيب أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث يتربع على صدارة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا.

عكس السير