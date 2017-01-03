مقيم في ألمانيا منذ 6 سنوات رغم رفض طلب لجوئه ! .. مصري يغتصب طفلة في مركز لإيواء اللاجئين

تعرضت طفلة للاغتصاب على يد لاجئ مصري في مركز لإيواء اللاجئين، في مدينة هامبورغ شمالي #ألمانيا.

ووفق المعلومات التي أوردتها صحيفة “دي فيلت”، وترجمها عكس السير، فقد وقعت الحادثة في الثاني والعشرين من كانون الأول الماضي، وقالت إن الجاني طالب لجوء مصري الجنسية يدعى “لؤي أ”، ويبلغ من العمر 21 عاماً.

وأضافت، نقلاً عن الشرطة، أن “لؤي تحرش جنسياً بالفتاة البالغة من العمر 14 عاماً في المرحاض ثم طلب منها بعد ذلك ممارسة الجنس معها ولكنها رفضت، فقام بسحبها لإحدى الغرف واغتصبها”.

وذكرت الصحيفة أن المشتبه به قدم كطالب لجوء قاصر في عام 2011، ولكن سلطات الهجرة رفضت طلب لجوئه وعملت على ترحيله إلى مصر، ولكن محاولاتها لعدم امتلاكه أوراقاً ثبوتية أو جواز سفر.

وأضافت الشرطة أن الشاب ارتكب سابقاً “جرائم مخدرات وعراكات تسبب بأذى جسدي”، لافتة إلى أنه حاصل على تصريح (الرفض والطرد)، “مجرماً صغيراً وليس مجرماً خطيراً”، على حد وصفها.

وقالت إن الشاب اعتقل في 30 من شهر كانون الأول الماضي، وهو رهن الاعتقال إلى أن تتم محاكمته.

وأشارت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إلى أنه تم نقل الفتاة لمركز رعاية الأطفال والقاصرين، دون أن تشير إلى جنسيتها.

وختمت الصحيفة بالقول، إن هذه الحادثة، مشابهة لأخرى وقعت في هامبورغ قبل عيد الميلاد، حيث قام طالب لجوء مغربي (34 عاماً) باغتصاب شابة في أحد البارات، ولم يتم ترحيله للسبب ذاته، وهو حالياً رهن الاعتقال.

عكس السير