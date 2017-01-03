مورينيو يسعى للتعاقد مع مدافع ريال مدريد

يسعى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، #جوزيه_مورينيو، للتعاقد مع البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة صن البريطانية.

وخرج بيبي من حسابات زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، حيث خاض ثمانية مباريات فقط في الدوري الاسباني هذا الموسم ، وأشارت التقارير إلى أنه سيكون إضافة قوية لمانشستر يونايتد.

وقاد بيبي منتخب بلاده للفوز ببطولة أمام أوروبا (يورو 2016) في الصيف الماضي، وفاز أيضا بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد ، ومع ذلك يظل رافايل فاران وسيرجيو راموس هما المفضلان للعب في التشكيلة الأساسية للريال.

وترددت تقارير مفادها أن هناك اهتماماً من أندية صينية لضم بيبي، ولكن مورينيو يأمل أن تكون علاقته الوطيدة ببيبي سبباً مباشراً في إنتقاله إلى مانشستر يونايتد. ( DPA )

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