نوري المالكي : الحشد الشعبي قد يتوجه إلى سوريا إن اقتضت الحاجة ذلك

قال نائب الرئيس العراقي نوري المالكي يوم الاثنين، إن ميليشيات شيعية من الحشد الشعبي العراقي قد تتوجه نحو الأراضي السورية، في حال اقتضت الحاجة ذلك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طهران التي يزورها، حيث قال، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول : “عندما نتمكّن من تطهير الموصل والأراضي العراقية من تنظيم داعش الإرهابي، فإنّ بإمكان الحشد الشعبي التوجه إلى سوريا لمساعدة إخواننا في القضاء على هذا التنظيم”.

ورداً على سؤال حول وجود مجموعات تابعة للحشد الشعبي في سوريا، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في وقت سابق، إنّ هذه المجموعات لا تمثّل الحكومة العراقية، وإنه وجّه نداءً إلى كافة المجموعات المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

الجدير بالذكر أن عشرات الميليشيات العراقية الشيعية تقاتل دفاعاً عن بشار الأسد في سوريا، بحجة حماية “مراقد مقدسة” مزعومة.

* الصورة : عناصر من الميليشيات العراقية بعد احتلال حلب

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