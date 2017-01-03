هندية تعود من ” الموت ” بعد غياب دام 40 عاماً !

عادت سيدة هندية، تبلغ من العمر 82 عاما، بشكل مفاجئ إلى أسرتها، بعدما كان يعتقد أنها توفيت قبل 40 عاما.

ووفقاً لقناة سكاي نيوز ، كانت العائلة تقول إن والدتهم توفيت جراء لدغة كوبرا سوداء و رميت جثتها في النهر، إلا أن صحيفة “تايمز أوف إنديا” كشفت العكس وقالت إن “فيلاسا” لم تمت بل فقدت وعيها فقط جراء اللدغة.

وذكرت الصحيفة أن المرأة وجدت نفسها غير قادرة على تذكر عائلتها، بعدما أنقذها الصيادون من النهر، وعاشت بعيدة على أسرتها لأكثر من 40 عاما.

وأشارت “تايمز أوف إنديا” إلى أن “فيلاسا” استعادت مؤخرا ذاكرتها، وهو الشيء الذي جعلها تعود لعائلتها بعد غياب دام 40 عاما.

وقالت أحدى بنات “فيلاسا”، رام كوماري “لقد أصبنا بصدمة قوية عندما شاهدنا أمنا أمام باب المنزل”.

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